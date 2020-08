Abiteboul: "F1 zal cruciale rol spelen in wederopbouw van het merk Renault"

De nieuwe CEO van de Franse autofabrikant Renault had geruststellende berichten voor het Formule 1-team toen hij afgelopen weekend de paddock in Barcelona bezocht. Dat is het nieuws uit de mond van baas Cyril Abiteboul, na een tumultueuze en onzekere periode voor het moederbedrijf van het team.

Luca de Meo, voorheen werkzaam bij Volkswagen en SEAT, begon op 1 juli als CEO van Renault, na een lang schandaal rond de vermeende corruptie van zijn voorganger Carlos Ghosn.

Het schandaal had een donkere wolk over de toekomst van Renault gelegd, maar eind mei, toen de Franse fabrikant een herstructureringsplan aankondigde, verklaarde interim-CEO Coltilde Delbos: "We bevestigen dat we van plan zijn om in de Formule 1 te blijven."

De nieuwe fulltime CEO leert de F1-operatie van Renault nu pas kennen. Abiteboul verklaarde aan Canal Plus: "Luca de Meo begon op 1 juli en hij gaat alle fabrieken af en komt ook naar races, en dit is een race als alle anderen. Hij zal ons eind deze week ook komen bezoeken in Viry, maar hij kwam met geruststellende berichten over de cruciale rol die de F1 zal spelen bij de wederopbouw, de transformatie van Renault die nu gaande is."

Renault-coureur Esteban Ocon bevestigde: "Voor de race hield Luca de Meo een toespraak voor het team. Hij heeft interessante plannen, maar het zorgt niet voor extra druk. Integendeel, we voelen alleen maar steun."