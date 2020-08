'Sebastian Vettel tekent in Spa voor Aston Martin'

Sebastian Vettel lijkt de laatste weken met de ziel onder zijn arm te rijden. Het gebrek aan vertrouwen vanuit Ferrari en een lastig te bedwingen SF1000, lijkt de viervoudig wereldkampioen enorm parten te spelen. Waar teamgenoot Charles Leclerc in de twee races op Silverstone indruk maakte met een derde en een vierde plek, reed Vettel naar een weinig verheffende tiende en twaalfde plek. Ondertussen is het ook nog steeds onduidelijk of en waar de Duitser zijn Formule 1-carrière kan voortzetten. Volgens steeds meer media gloort er wat dat betreft echter licht aan het einde van de tunnel.

Achter de schermen speelt zich de laatste weken namelijk van alles af bij het team van Racing Point, dat volgend jaar als Aston Martin zal uitkomen in de Formule 1. Het team dat sinds 2018 in eigendom is van een groep ondernemers onder leiding van Lawrence Stroll, lijkt zijn zinnen gezet te hebben op het aantrekken van de viervoudig wereldkampioen. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er namelijk een contract met een jaarsalaris van 15 miljoen dollar klaar voor Vettel en de Duitser zou dit in het weekend van de Belgische Grand Prix gaan ondertekenen.

Perez regelt extra budget bij sponsoren, Stroll niet zeker van zijn zaak

Ondertussen is het echter de vraag wie Vettel dan zal vervangen, aangezien beide huidige coureurs van Racing Point een contract hebben voor volgend jaar. Sergio Perez heeft zelfs een contract tot en met 2022 en heeft nogmaals zijn sponsoren ingeschakeld die beloofd hebben extra geld over te maken, als Perez zijn zitje behoudt. De Mexicaan maakte zich dit weekend dan ook nog geen zorgen: "Ik kan niets doen tegen de geruchten. Het team heeft mij verteld dat we onze samenwerking voort zullen zetten, dus mijn zitje schijnt zeker te zijn voor volgend jaar."

Daarnaast gaat men ervan uit dat Lawrence Stroll het niet over zijn hart zal krijgen om zijn eigen zoon, die ook een contract heeft voor 2021, te vervangen door Sebastian Vettel. De jonge Canadees toonde zich echter niet zeker van zijn zitje: "Er is een arbeidsovereenkomst en daarnaast is er familie. Als ik geen zitje meer krijg, is dat gewoon een zakelijke beslissing en die zijn nu eenmaal af en toe nodig." Wordt ongetwijfeld vervolgd.