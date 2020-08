Steiner: 'Haas blijft waarschijnlijk langer in F1'

Het zou 'er alle schijn van hebben' dat Haas langer blijlft in de F1. Als er wordt bijgetekend in het Corcorde-verdrag legt een team zich op de langere termijn vast als F1-team. Ook regelt het verdrag de verdeling van reclamegelden.

Guther Steiner zei eerder dat teameigenaar Gene Haas overweegt om de stekker uit het F1-team te trekken. Nu zegt hij dat het team waarschijnlijk wel langer in F1 actief blijft.

Nadat Toto Wolff eerder deze week aangaf niet klaar te zijn om de nieuwe commerciële overeenkomst met Liberty en de FIA ​​te ondertekenen, werd de eerder gestelde deadline voor het ondertekenen van 12 augustus verplaatst naar later deze maand. In een verklaring wordt gemeld dat er "enkele laatste kleine juridische opmerkingen" zijn ontvangen die nu worden overwogen.

Het geeft Steiner nog een paar dagen om eigenaar Haas extra te overtuigen om te tekenen.

'Ik moet het nog een keer met Gene doornemen', zei Steiner tegen de krant Ekstra Bladet.

"Ik heb een tijdje geleden met hem gesproken en ik zal het de komende dagen weer met hem bespreken. Maar nu zijn alle tekenen dat we klaar zijn voor de ondertekening", voegde Steiner eraan toe.

"Ik moet er met het bestuur en de eigenaar voor zorgen dat alles wordt begrepen en dat er over alles overeenstemming is, maar er zijn geen tekenen dat we niet zullen tekenen."

Steiner zei dat als Haas zich aanmeldt voor 2021, de technische samenwerking met Ferrari en Dallara ook zullen worden voortgezet.

"Op dit moment zou het voor ons onmogelijk zijn om van leverancier te veranderen", zei hij. "Een verlenging van de samenwerking met Ferrari gaat hand in hand met de verlenging van de commerciële overeenkomst met FOM."