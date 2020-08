Perez loopt rond in paddock: kan dus racen dit weekend

Sergio Perez loopt rond in de paddock in Barcelona, dat toont aan dat zijn laatste corona-test dus 'negatief', maar voor hemzelf positief heeft uitgepakt. Zoals zijn teambaas dus al 99% zeker dacht te weten, zal Perez nu dus definitief kunnen deelnemen aan dit weekends Spaanse Grand Prix.

Voor Nico Hülkenberg betekent dit dat zijn voorlopige terugkeer voor nu dus even blijft bij de afgelopen twee Grands Prix. Daarbij maakte De Hulk indruk, waarna hij nu met meerdere teams in gesprek is over een racestoeltje voor volgend seizoen.

Nico was in de paddock aanwezig voor het geval Perez toch niet zou kunnen deelnemen. Hij zal nu terug keren naar Duitsland om te racen in een GT-race op de Nurnburgring.