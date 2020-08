Hülkenberg weer in de spotlights: "praat met twee teams voor volgend jaar"

Nico Hülkenberg is na zijn invalbeurten in Silverstone misschien wel een beetje 'hot property' in de Formule 1. De sympathieke Duitser kan na zijn uitstekende invalbeurt rekenen op de aandacht van twee teams. Er wordt gesproken over zijn toekomst, vertelt Hülkenberg.

De Duitser reisde toch naar Barcelona, ondanks dat teambaas van Racing Point 99% zeker denkt te weten dat Perez weer aanwezig kan zijn dit weekend. Hülkenberg is ingevlogen voor het geval een van de vaste coureurs toch positief zou testen op het coronavirus.

Rondhangen wil Nico echter niet, als hij nodig is dan hoort hij het graag zo snel mogelijk.

"Ik moet het dit keer gewoon echt op tijd weten, anders zou ik graag een GT race op de Nürnburgring rijden dit weekend," vertelt hij aan de Zwitserse krant Blick.

De 32-jarige Duitser verloor eind vorig seizoen zijn stoeltje in de F1 en Nico geeft toe een degelijke terugkeer te willen maken.

"Ik heb aanbiedingen van teams waar nog wel mogelijkheden zijn," verklapt hij aan correspondent Roger Benoit van dezelfde krant. De journalist begon een rijtje namen van teams te benoemen en wachtte Nico's reactie af.

Toen Benoit Haas en Alfa Romeo noemde, bevestigde Hülkenberg in gesprek te zijn met Alfa Romeo. Dit bevestigt Nico inmiddels ook op de officiële F1-website.

Nico zegt tegen Auto, Motor und Sport dat het ‘overdreven’ zou zijn om te stellen dat zijn kansen perse toegenomen zijn na zijn invalbeurt.

“Ik praat al een tijde met twee teams, Ik weet niet of er iets veranderd is nu, maar zo voelt het in ieder geval niet. ”

“De mensen daar weten wie ik ben en zij kennen mij. Die mensen laten zich niet beïnvloeden door een raceweekend. Er is een kans, maar het kan een tijdje duren, aldus Hülkenberg.

Nico maakte indruk met zijn invalbeurt voor de op corona-positief-geteste Sergio Perez. Zo meent Ross Brawn dat De Hulk een vaste plek in de Formule 1 verdient.