Vettel: 'Simpele begroeting wordt opgeblazen in de media'

Sergio Perez keert na een afwezigheid van twee races weer terug in de Racing Point, maar of hij volgend jaar nog in de roze machine zal zitten valt nog te bezien.

In media doen allerlei geruchten de ronde over de mogelijkheid dat Sebastian Vettel zijn stoeltje vroeg of laat wel eens zou kunnen overnemen. De verhalen gaan rond nadat bekend werd dat Vettel door Ferrari wordt vervangen door Carlos Sainz in 2021.

Sebastian Vettel zou zijn gesignaleerd rijdend in de Ferrari van Otmar Szafnauer toen hij het circuit in Silverstone verliet. Ook valt het journalisten op dat Vettel teameigenaar Lawrence Stroll een 'ellenboogstootje' als begroeting gaf.

Vettel lacht het weg. Tegen het Franse Auto Hebdo zei Vettel: "De simpele handeling van het begroeten van Lawrence Stroll of Christian Horner in de paddock wordt plotseling een enorm verhaal."

Hij vervolgt: "Ik heb ook afscheid genomen van Toto Wolff", voegde Vettel eraan toe. "Ik denk niet dat iemand begroeten de meest indrukwekkende interactie is die je kunt hebben."

Sommigen denken dat Racing Point er misschien voor kiest om Vettel te koppelen aan Perez voor het eerste seizoen van het team als Aston Martin volgend jaar. Maar dat zou betekenen dat miljardair Stroll zijn eigen zoon Lance verdrijft.

Stroll junior zegt tegen Channel 4: "C'est la vie."

"Er is een werkrelatie en er is een vader-zoonrelatie. Als hij me uit het team zou verwijderen, zou dat geen boze gevoelens opleveren - het zijn gewoon zaken", beweert Lance Stroll. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen.