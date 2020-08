Perez staat nog een ronde uiterst belangrijke keel-en-neusgat-uitstrijkjes te wachten

Na eerder positief getest te zijn op Covid-19 en uitgesloten te zijn van de twee races in Silverstone, staat Racing Point-coureur Sergio Perez nog een ronde van corona-tests te wachten, voor de Spaanse Grand Prix. Als het aan Perez zelf ligt, dan stapt hij weer in de roze racewagen als de COVID19-tests dat toe laten.

Perez zag hoe Nico Hülkenberg hoge ogen gooide in 'zijn' auto tijdens de Britse en 70th Anniversary Grands Prix. Zo wist Hülkenberg afgelopen weekend de beste kwalificatie van het jaar voor Racing Point te rijden met een derde startpositie voor de race. Nico eindigce als zevnede net achter Lance Strolll omdat de Duitser vlak voor het einde van de race nog naar binnen werd geroepen voor een uit de lucht gevallen extra pitstop.

Perez geeft toe dat het voor hem moeilijk was om te zien hoe goed Hülkenberg wist te presteren in de 'roze-Mercedes'. De Mexicaan wil daarom zo snel mogelijk weer in de auto zitten, want hij zegt het racen te hebben gemist de afgelopen twee weekenden.

"Ik heb het racen absoluut gemist en het was moeilijk om van buitenaf te kijken. Ik kan niet wachten om op het goede spoor te komen, hopelijk dit weekend, '' vertelt Perez in gesprek met journalisten van F1.com, de officiële website van de Formule 1.

Perez: "Ik heb veel geluk dat ik slechts milde symptomen heb gehad, dus ik heb kunnen blijven trainen en ervoor kunnen zorgen dat ik klaar ben om weer achter het stuur van de auto te springen. Ik ben echter erg blij dat ik mijn tablet heb om me ook te vermaken! "



Perez heeft sinds Hongarije niet meer geracet. Wanneer de uitslagen van de corona-tests bekend zullen zijn, is nog niet duidelijk.