Max Verstappen over corona hotspot Barcelona: "Je moet gewoon oppassen"

De beste Formule 1-coureurs zeggen dat ze zich niet al te veel zorgen maken over het reizen naar Barcelona voor de race van dit weekend. De regio Catalonië kent een aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus, waarbij de Britse regering officieel afraadt om naar het gebied te reizen.

Wereldkampioen Lewis Hamilton zei dit weekend op het circuit van Silverstone: "Ik weet eigenlijk niet veel over wat daar gebeurt. Ik blijf toch op de baan, dus voor mij verandert er niets. Ik blijf in mijn bubbel, ik ben maar met een paar mensen in de buurt en dus ga ik naar het vliegveld en ga dan meteen naar mijn motorhome en blijf op het circuit," hij voegde toe.

Verstappen Max Verstappen van Red Bull is het daarmee eens: "Ik verwacht geen problemen. Het is niet alleen in Barcelona of in Spanje dat er corona is, dus je moet gewoon oppassen."

Ironisch genoeg zou Barcelona het toneel moeten zijn van de terugkeer van Sergio Perez naar zijn Racing Point-cockpit nadat hij beide races op Silverstone had gemist doordat hij met corona besmet is. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is er bijna zeker van dat Perez in Spanje terugkeert: "Ik was er 99 procent zeker van dat Nico Hulkenberg in de auto zou zitten voor beide races in Silverstone en nu ben ik 99 procent zeker dat Checo in de auto voor Spanje zal zitten."