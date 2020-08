Kevin Magnussen wil F3-auto testen op Imola ter voorbereiding op F1-race

Kevin Magnussen zegt dat hij een Formule 3-auto wil testen op Imola voor de F1-race. Op 1 november wordt er sinds 2006 weer voor het eerst een Formule 1 Grand Prix gereden, waarvoor Magnussen beter voorbereid wil zijn als zijn collega's.

De F1 heeft besloten om er een tweedaags raceweekend van te maken met slechts een enkele vrije training van 90 minuten. Max Verstappen noemt dat idee 'dom' voor een circuit dat nieuw is voor de meeste F1-coureurs.

Imola niet op de simulator

Haas-coureur Magnussen denkt dat coureurs misschien creatief moeten zijn om zich voor te bereiden. Aan de Deense krant BT vertelde hij: "Ik heb op de Nurburgring en Portimao gereden, maar ik ben nog nooit in Imola geweest. Ik kijk er naar uit, want het is één van de klassieke circuits. Het ziet er gaaf uit."

"Het zal wel een flinke uitdaging voor iedereen worden. Er zal maar één vrije training zijn en ik denk niet dat we iets in de simulator hebben gepland op dat circuit omdat het er niet is. Dus misschien is het een goed idee om een ​​overeenkomst te sluiten met een Formule 3-team. Gewoon om een ​​idee te krijgen van het circuit. Ik zal ook moeten zien of ik Haas kan zover krijgen dat hij ervoor betaalt", glimlachte Magnussen.

Haas niet gelukkig

Dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien Haas-teambaas Gunther Steiner toegeeft dat teameigenaar Gene Haas momenteel niet gelukkig is in de Formule 1. Steiner: "Hij is niet gelukkig maar hij weet dat we een moeilijk seizoen hebben en dat het de rest van het jaar ook moeilijk zal worden."

Wat betreft de vraag of Haas zich zal committeren aan de Formule 1 voor 2021 en daarna, antwoordde Steiner: "We hebben een goede positie bereikt met het Concorde Agreement en hopelijk kunnen we dat de komende weken ondertekenen."