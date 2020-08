Sergio Perez geïrriteerd: "Niet mijn schuld dat ik corona heb gekregen"

Sergio Perez zegt dat geruchten over zijn coronavirusinfectie onverantwoordelijk zijn. Het Duitse RTL beweert dat de Mexicaan niet alleen nog steeds besmet is, maar dat de concentratie van het virus nu zelfs hoger is in het lichaam van de Racing Point-coureur dan een week geleden.

Dat betekende dat Nico Hulkenberg ook dit weekend in de RP20 van Racing Point reed maar mogelijk ook volgende week voor het derde weekend op rij deelneemt aan de Grand Prix van Spanje in Barcelona.

Er blijven echter vragen over hoe Perez het virus opliep. Hij zegt dat hij zijn zieke moeder in Mexico heeft bezocht tussen de Hongaarse en de Britse Grand Prix. Er gaan ook verhalen dat hij in Mexico op zoek was naar sponsoring en, met toestemming van Racing Point, ontmoetingen had met Carlos Slim en andere belangrijke zakenlui die hem aan nieuw sponsorgeld zouden kunnen helpen, nu hij zijn stoeltje dreigt te verliezen aan Sebastian Vettel voor 2021.

Perez zelf verantwoordelijk

Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gevraagd wat hij van de situatie vindt. Tegen de krant Ostterreich zei Wolff: "Het kan pech zijn geweest dat Perez op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Aan de andere kant heb ik gehoord dat Checo veel selfies nam en kennelijk met een flink aantal mensen samen is geweest."

De Mexicaanse politicus Daniel Ludlow Kuri haalde uit naar Perez op Twitter en zei dat het "zeer onverantwoordelijk was om zijn bubbel te verlaten. Je moet niet janken als ze je daarom uit het team gooien."

Irritatie zit hoog

De irritatie bij de Mexicaan zit schijnbaar hoog. Hij was er als de kippen bij en reageerde in het Spaans richting de man in kwestie: "Het is onverantwoordelijker om een ​​mening te uiten zonder de feiten te weten en hoe het echt zit. Ik volgde alle aanwijzingen van de FIA ​​en mijn team. Het is niet mijn schuld dat ik het het virus heb gekregen. Morgen zou jij de volgende kunnen zijn."

Wat betreft de bewering van de politicus dat Perez niet moet janken als zijn team hem uiteindelijk op straat zet, reageert Perez: "Van wat ik op je profiel zie, weet je niet wat fatsoenlijk werken is."