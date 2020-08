Racing Point RP20 illegaal volgens FIA

Het was lang wachten maar de FIA heeft haar oordeel inmiddels geveild over de Racing Point-wagen voor 2020. De FIA heeft de RP20 illegaal verklaard en daarom volgt nu een geldboete van 400.000 euro en puntenaftrek in het kampioenschap voor de constructeurs.

In het persbericht van de FIA staat dat het team 200.000 euro boete krijgt per wagen, dus 400.000 euro in totaal. Daar bovenop krijgt het te maken met 15 punten in mindering in het kampioenschap. Dat zijn de punten die het scoorde tijdens de tweede Grand Prix van het seizoen, tijdens de race in Spielberg onder de noemer 'Grand Prix van Stiermarken'.

Ook krijgt het team voor de races in Hongarije en Groot-Brittannië een officiële berisping. Dit zou voldoende moeten zijn om ervoor te zorgen dat Racing Point de remkanalen nu aanpast voor dit weekend.