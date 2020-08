Kritiek doet niets met Lance Stroll: "Ik begrijp dat mensen mij kleineren"

Nico Hulkenberg heeft zijn huidige F1-teamgenoot Lance Stroll gesteund. De Hulk werd afgelopen weekend op het elfde uur opgenomen in de line-up van Racing Point, toen Sergio Perez positief testte op coronavirus.

RTL in Duitsland meldt dat de 32-jarige Duitser dit weekend weer terugkomt in de 'roze Mercedes'. Zijn teamgenoot is voorlopig dus Lance Stroll, de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll. De 21-jarige Stroll wordt regelmatig afgeschilderd dat hij alleen in de F1 rijdt vanwege zijn rijke vader en diens connecties.

Na de race van afgelopen zondag, waarbij Hulkenberg niet eens kon starten met een technisch probleem, weigert hij zich aan te sluiten bij degenen die zeggen dat het solo optreden van Stroll zwak was omdat hij afgelopen zondag net negende werd.

Tegen Auto Motor und Sport zei Hulkenberg: "Lance had echt pech. Hij reed de hele tijd in het verkeer. Het zou heel interessant zijn geweest om te zien welke snelheid hij anders had gehad."

Kritiek doet Stroll niets

Van zijn kant zei Stroll dat de kritiek hem niet raakt. De Racing Point-coureur: "Er waren eerder in mijn Formule 1-carrière een aantal moeilijke tijden waarin het niet ging zoals gepland. Dit seizoen begon ik een positieve verandering te zien en het deed me echt denken aan mijn liefde voor racen. Dit is de beste auto die ik in de Formule 1 heb gehad en het is mijn beste seizoen tot nu toe. Er zal altijd kritiek zijn en ik denk dat het bij de Formule 1 hoort."

"Als je bedenkt waar ik vandaan kom, is het begrijpelijk dat mensen me kleineren, maar uiteindelijk ken ik mijn vaardigheden. Door verschillende kampioenschappen te winnen en hard te werken om te komen waar ik nu ben, heb ik mezelf bewezen. Niemand kan dat van me afnemen. Ik geeft mijn antwoorden op het circuit, en dat is alles wat ik eraan kan doen."