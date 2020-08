Toto Wolff: "Vettel naar Aston Martin zou grote stap zijn"

F1-legende Gerhard Berger zegt dat hij het volledig zou begrijpen als Sebastian Vettel zich verbindt aan Racing Point / Aston Martin voor 2021. Berger was de eerste teambaas van Vettel in de Formule 1, en adviseert de Duitser echter om met pensioen te gaan in plaats van zich aan te verbinden aan het nieuwe Aston Martin-project.

De voormalig Ferrari-coureur en teamgenoot van Jean Alesi: "Ik zou zeggen dat hij duidelijk op het podium moet staan ​​of in ieder geval in een veel betere situatie zou moeten zitten dan hij zich momenteel bij Ferrari bevindt."

Vettel zegt dat zijn beslissing nog een paar weken kan duren en Racing Point-baas Otmar Szafnauer bevestigde dat 31 juli nooit de deadline was, ondanks dat deze werd genoemd in de media.

Wolff zou Vettel contracteren

Mercedes-teambaas Toto Wolff is aandeelhouder van Aston Martin. Hij dringt er hard op aan dat Vettel niet met pensioen gaat maar wel een contract tekent bij Aston Martin. Wolff: "Ik weet dat er gesprekken gaande zijn. Het is niet makkelijk Checo Perez te vervangen omdat hij een belangrijk onderdeel is van het team, maar vanuit het perspectief van Aston Martin zou Vettel een enorme stap zijn, aangezien Duitsland voor hen de tweede belangrijkste markt is.

"Ik wil het team echter niet overhalen deze beslissing te nemen, maar als ik de touwtjes in handen had dan zou ik hem contracteren."

Velen geloven dat Red Bull of AlphaTauri nog steeds opties zijn voor Vettel. AlphaTauri-teambaas Franz Tost zegt tegen Sport1: "De beslissingen van coureurs worden door anderen genomen bij Red Bull. Meestal worden deze beslissingen genomen in september of oktober, dus laten we die periode eens afwachten."