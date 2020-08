Sebastian Vettel: "Ferrari werkt mij niet met opzet tegen"

Sebastian Vettel zegt dat hij niet vermoedt dat Ferrari hem opzettelijk probeert te vertragen. Die geruchten gingen afgelopen weekend nadat de Duitser veel problemen kende tijdens het hele weekend en er qua snelheid veel verschil zat tussen hem en zijn teamgenoot Leclerc.

Ook Red Bull-leider Helmut Marko, zei dat het een mysterie was waarom Charles Leclerc in de kwalificatie een plotselinge powerboost kreeg. In gesprek met Sport1 zei Marko: "Het is ons een raadsel waar Leclerc die snelheid vandaan haalde. Hij was sneller op de rechte stukken dan wij, maar het lijkt alleen met zijn auto te zijn geweest, niet die van Vettel."

Toen hem daarnaar werd gevraagd, werd Vettel door Kolner Express als volgt geciteerd: "Ik wil niets aannemen of gaan speculeren. Ik heb ook niet goed gepresteerd tijdens de kwalificatie."

Niet altijd steun gehad bij Ferrari

In een interview met Ja Repubblica zei Vettel niet altijd steun te hebben gekregen binnen het team: "Ik heb geen spijt van de tijd die ik bij Ferrari heb gehad. Ik denk dat ik hier en daar misschien niet de steun heb gekregen die ik nodig had of waar ik om vroeg, maar over het algemeen had ik altijd mensen om me heen die klaar stonden om me te helpen, zowel op het circuit als in Maranello."

Hij liet doorschemeren dat er voor hem bij het team dingen veranderden toen president Sergio Marchionne halverwege 2018 stierf. Vettel: "Meneer Marchionne beloofde me dat ze iemand zochten om het team weer op te bouwen. Destijds was ik de kandidaat, maar nu niet meer."