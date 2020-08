Red Bull Ring dichtbij nieuw contract voor 2021 en later

De race in Oostenrijk op het huidige circuit van de Red Bull Ring staat alweer jaren, al dan niet onder een ander circuitnaam, op de Formule 1-kalender. Het contract zou dit jaar aflopen en er is nog geen nieuw contract getekend voor volgend seizoen. Dit zou betekenen dat het circuit volgend seizoen niet meer op de kalender te vinden is, maar Red Bull nadert een nieuwe overeenkomst met de Formule 1 voor de jaarlijkse GP van Oostenrijk.

In maart vertelde de eigenaar van Red Bull nog niet te hebben besloten of hij ook na dit seizoen door wilde gaan met het hosten van de Formule 1. Het circuit kende dit jaar een unieke ervaring met twee openingsraces zonder publiek. Door het coronavrius was dit het eerste raceweekend van het 2020-seizoen, maar volgend seizoen zal de race weer op haar oude plek staan. Het zal dus ongeveer midden in het seizoen worden dat de race op de kalender staat in 2021 als de nieuwe overeenkomst wordt getekend.

Helmut Marko ging vorig jaar al in op de vraag of het ook na 2020 op de kalender staat. "Het zal tegen het einde van het jaar of begin 2020 worden beslist", zei Dr. Helmut Marko destijds.

Het back-to-back raceweekend in Oostenrijk pakte goed uit en wordt voor veel races in dit seizoen gebruikt. Het resultaat lijkt het vooruitzicht van een nieuw racecontract voor 2021 en daarna. "We zitten in de laatste fase", vertelde Marko aan Kronen Zeitung toen hem werd gevraagd over de contractonderhandelingen.

Op de vraag of de deal drie of vijf jaar duurt, glimlachte de Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing volgens speculatie: "Je hebt het niet helemaal mis."