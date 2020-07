Vakantie in Italië doet Sergio Perez de das om

Sergio Perez lijkt zichzelf behoorlijk pijn te hebben gedaan. Terwijl teamgenoot Lance Stroll dit weekend deel kan nemen aan de Britse Grand Prix moet Perez toekijken vanuit isolatie na een positieve coronatest. De Mexicaan blijkt zich niet aan de regels te hebben gehouden en buiten zijn bubbel te zijn gegaan.

Dat komt vanochtend naar buiten via ESPN. Na de Hongaarse Grand Prix is Perez teruggevlogen naar Mexico om samen te zijn met zijn vrouw en zoon en dochter. Op social media zijn foto's van Perez en zijn gezin en enkele vrienden te zien.

Daarna is Perez met zijn vrouw op vakantie gegaan naar Italië. De vrouw van Perez plaatste vorige week vrijdag 24 juli een foto hiervan op social media, maar die is inmiddels verwijderd. Duidelijk is wel dat Perez meerdere plaatsen heeft bezocht in Italië.

Dit is tegen de regels van de Formule 1 en ook de coureurs moeten zich aan hun bubbel houden. Die regels blijkt Perez nu te hebben verbroken, met alle gevolgen van dien.

Perez bezocht moeder in Mexico

Sergio Perez heeft zelf inmiddels gereageerd via social media. Hij verklaard dat hij niet weet waar hij het heeft opgelopen. Zijn verklaring lijkt ook enigszins om zichzelf goed te praten, maar hij rept met geen woord over zijn vakantie in Italië: "Na Hongarije nam ik een privévlucht richting Mexico om mijn moeder voor 2 dagen te zien, die een zwaar ongeluk heeft gehad. Zodra ze het ziekenhuis verliet kon ik haar zien, en ehm, daarna kwam ik terug naar Europa. Ik heb alle protocollen gevolgd, dus ja, ik weet niet waar ik het heb opgelopen want ik heb helemaal nergens last van."