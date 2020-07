Lando Norris blij met progressie van George Russell en Williams

McLaren Renault-coureur Lando Norris is blij dat zijn maatje George Russell dit jaar de kans krijgt om wat verder naar voren te racen. Een twaalfde plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije was Russells beste prestatie uit zijn nog prille loopbaan.

Toto Wolff gaf deze week al te kennen dat Russell "absoluut onderdeel blijft van het Mercedes-programma en dat hij voor 2021 nog bij Williams zit". Lando Norris (tegenover Autosport Magazine), onderstreepte de woorden van Wolff. "Ik ben echt heel blij voor hem dat hij dit jaar richting het middenveld is gekomen om te racen met goede coureurs. Ik vond het rot om hem vorig jaar zo ver achteraan te zien bungelen. Hij is een hele goede coureur en een goede vent."

"Williams zat er tijdens de wintertests al redelijk goed bij. Ze hebben echt een stap voorwaarts gemaakt en het verbaasde mij dan ook niets dat ze in er in Hongarije goed bij stonden."

Norris ging verder: "Het is trouwens wel moeilijk inschatten hoe goed deze Williams daadwerkelijk is. George heeft een onervaren teamgenoot en ik denk dat de ervaring van hem in 2019 wel degelijk invloed heeft op het resultaat. Het is gewoon goed om Williams terug te zien in het middenveld, vechtend voor posities", sloot de jonge Brit af.