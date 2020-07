Racing Point: "Wij hebben 886 tekeningen dat onze Brake-Ducts aan de regels voldoen"

Racing Point claimed dat men 886 tekeningen heeft die kunnen bevestigen dat hun Brake-Ducts aan de reglementen voldoet. "Het is onmogelijk dat anderen claimen dat deze illegaal zijn", sprak een woordvoerder.

In het artikel, dat verschenen is op Motorsport Week, zegt het team dat mijn wel inspiratie heeft opgedaan van de W10 van Mercedes, de kampioenschaps-auto van afgelopen seizoen. Renault diende een officieel protest in tegen de werkwijze (Brake-Ducts) van de Racing Point-auto. Dit protest is op dit moment in behandeling.

Ook Otmar Szafnauer, teambaas bij Racing Point, liet zich uit over de situatie: "Het is een hele complexe operatie om Brake-Ducts te maken, wij hebben in elk geval 886 tekeningen. Ik denk dat de regelgeving niet tegen ons gaat werken. Onze items zijn legaal want wij hebben geen technische of sportieve regels overtreden. Overigens zijn alle onderdelen aan onze auto's legaal."

FIA is bij Racing Point op bezoek geweest

"Ik heb alle informatie over onze Brake-Ducts en tot op heden heeft de rest van de wereld dat niet. Wij hebben om verduidelijking gevraagd bij de FIA en zij hebben ons verzekerd dat onze werkwijze legaal is. Helaas is dat niet zoals het systeem werkt, de stewards zullen zich er uiteindelijk over moeten buigen", verklaarde Szafnauer.

De Amerikaan zet nogmaals kracht bij met de volgende woorden: "De FIA heeft twee dagen lang rond gelopen in onze fabriek. Ze hebben met veel mensen gesproken en hebben alles grondig bekeken. Ze gingen met een goed en tevreden gevoel weg. Bij stewards is dat helaas niet mogelijk, zij komen niet in de fabriek. Wij moeten onze data aan hun versturen, elk woord tot in detail uitleggen en onze tekeningen bijvoegen. Deze acties hebben wij ondernomen en vandaar dat de zaak nu bij hun ligt", sloot de Racing Point-teammanager af.