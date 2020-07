AlphaTauri: "We hadden het niet voor elkaar in Hongarije"

Jody Eggington, technisch directeur van AlphaTauri, was niet tevreden over de resultaten van de Hongaarse Grand Prix, waarbij Daniil Kvyat buiten de punten eindigde en Pierre Gasly moest uitvallen vanwege een probleem met de versnellingsbak.

Ondanks dat Kvyat vijf posities hoger eindigde dan zijn startpositie als 17e, verwachtte AlphaTauri niet dat de zachte banden zo snel zouden slijten als ze deden, waardoor de strategie van de Rus in het gedrang kwam en hem uit de strijd haalde voor de puntenposities.

Eggington kijkt terug op het weekend: "Geen geweldig resultaat. We moesten Pierre's auto al vroeg uit laten vallen vanwege een probleem met de versnellingsbak en we konden Dany niet naar voren brengen in de punten. Beide resultaten zijn teleurstellend."

“De intermediate band was de voor de hand liggende keuze voor de start van de race, maar de zachte band die we kozen om bij de eerste pitstop te monteren, liep meer achteruit dan we hadden verwacht, dus we werden gedwongen om de tweede pitstop van Dany naar voren te halen, waarbij we de harde erop hadden gezet en probeerden langer door te rijden."

"Omdat de voorspelde regen niet kwam hadden we helaas geen gelegenheid om opnieuw de strijd om punten aan te gaan. Ondanks dat de auto dit weekend op verschillende punten een redelijk tempo heeft laten zien, hebben we het hier niet voor elkaar in Hongarije en dit is iets waar we hard aan zullen werken om de volgende race op te lossen."

Na dit weekend staat AlphaTauri zevende in het constructeursklassement met zeven punten.