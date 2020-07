Sergio Perez: "Geloof niet dat Racing Point Lance Stroll ontslaat"

Sergio Perez geeft toe dat het voor de hand liggend is dat als Racing Point volgend jaar plaats moet maken voor Sebastian Vettel, hij degene is die het team moet verlaten. Hoewel een contract met Vettel nog niet is afgerond, zijn er suggesties geweest dat teameigenaar Lawrence Stroll bereid is zijn eigen zoon Lance te laten vallen om de viervoudige wereldkampioen te koppelen aan Perez voor het nieuwe Aston Martin-project.

Op de vraag van Movistar over de geruchten antwoordde de Mexicaanse Perez: "Ik denk dat het duidelijk is, als iemand moet gaan... Ik ben een vader en ik zou mijn zoon er niet uit gooien. Meer kan ik er niet over zeggen."

Gebeurt veel in het team

De 30-jarige Perez heeft een contract voor 2021 en enkele krachtige sponsors die veel geld meebrengen naar het team, maar hij geeft toe dat er onlangs gesprekken met het team zijn geweest over de toekomst. Perez vertelt hierover: "Ik weet gewoon dat ik nog steeds een contract heb. Er gebeuren veel dingen, maar van mijn kant blijft alles hetzelfde en ik geloof nog steeds in het project. Het is duidelijk dat er interne discussies zijn, maar tot op de dag van vandaag staat alles nog steeds."

Wat zijn contract betreft, geeft hij toe: "In elk contract zijn er altijd clausules. Het heeft een te maken met de kwestie van sponsoring, en daar kan de clausule worden geopend, maar er wordt veel werk verzet door mijn sponsoren zodat dit niet zal gebeuren."

Hoe werken clausules in contracten

Een coureur is nooit vrij om te praten over contracten maar waar Perez hoogstwaarschijnlijk op zinspeelt is de datum waarop zijn sponsoren geld moeten betalen. Vaak staan in contracten data waarop geld betaald moet zijn aan het team. Hiermee verzekeren coureurs zich van hun stoeltje voor de komende periode. Die periode kan een aantal races zijn maar ook een deel van het seizoen of het hele seizoen. Als die betalingen niet op tijd zijn gedaan is het vaak mogelijk dat de clausule het team in staat stelt om zonder boetes een andere coureur te contracteren en in de auto te laten rijden.