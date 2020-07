Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende en wist als tweede over de finishlijn te komen. De Nederlander had een fantastische start, met dank aan zijn monteurs. De 22-jarige Red Bull-coureur reed namelijk zijn bolide in de ronde naar de grid kapot. Het team zette alles op alles om Verstappens auto te maken, en dat lukte. Verstappen bedankte ze op deze manier:

Return to the news list

© 2020 GPToday.net. On the initiative of First Place Media B.V.