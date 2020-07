Lance Stroll: "Dolblij met mijn derde startplek"

Racing Point zorgt dit jaar met hun 'roze Mercedes' voor mooie momenten op de baan maar voor angst en irritatie bij de concurrentie. Vandaag zorgde het team voor een compleet roze tweede startrij doordat Lance Stroll en Sergio Perez zich als derde en vierde kwalificeerden.

Voor de Canadees is het een opsteker. De geruchten over de komst van Sebastian Vettel naar het team zwellen aan en de vraag is wie zijn stoeltje gaat verliezen. Sergio Perez of Lance Stroll als de zoon van de eigenaar.

Sterk weekend

Na afloop was Stroll uitermate blij met zijn derde plaats, zijn beste kwalificatie ooit in de Formule 1. De 21-jarige coureur: "Ik ben enorm blij op dit moment. De wagen voelde echt enorm sterk gedurende de hele kwalificatie. Het hele weekend voelt het al erg goed. Ik zorgde ervoor dat alles samenkwam in de kwalificatie en dat heeft gewerkt."

"Ik kijk nu vooruit naar morgen en hoop dat we veel punten kunnen scoren. Ik heb bovendien een groot voordeel dat ik op de medium-banden zal starten, terwijl iedereen achter ons op de zachte band start."