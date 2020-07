Alain Prost: "Renault koos niet voor Vettel vanwege minder motivatie"

Alain Prost zegt dat Renault ervoor koos om voor 2021 Fernando Alonso te contracteren in plaats van Sebastian Vettel omdat zijn motivatie beter is. Het Franse team kondigde eerder deze week aan dat de Spanjaard Daniel Ricciardo zou vervangen voor het seizoen 2021 en zou terugkeren naar het team waarmee hij zijn twee titels won.

Voorafgaand aan de aankondiging waren hij en Sebastian Vettel de twee meest besproken opties nadat Ferrari ervoor koos om de Duitser na dit seizoen niet te behouden.

Vettel sprak met Renault

Vettel heeft onlangs bevestigd dat hij en Renault gesprekken hebben gevoerd. Alain Prost, de adviseur van het team, heeft dit bevestigd en stelt dat zowel Vettel als Valtteri Bottas in overweging zijn genomen. Er waren echter bedenkingen bij de motivaties van het beide coureurs.

Tegenover RMC Sport zegt Prost: "Er waren drie grote kampioenen die we in overweging hebben genomen: Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Het was voor Sebastian iets minder voor de hand liggend in de zin dat zijn motivatie niet erg duidelijk was. Valtteri had het ook moeilijk omdat hij de beste auto had. We wilden iemand die geen vervangende optie is, maar iemand die volledig gemotiveerd is voor het project."

Alonso is volwassen geworden

Gezien de motivatie die voor Renault zo belangrijk is kan het voor velen vreemd lijken dat ze voor Alonso kozen, iemand die notoir gefrustreerd raakte en moeilijk om mee samen te werken in zijn latere jaren bij McLaren.

Prost zegt echter dat dit iets is dat het paar heeft besproken en beweert dat hij zich daar geen zorgen over maakt. De viervoudig wereldkampioen zegt hierover: "Dit is een onderwerp dat ik met hem heb besproken. Eerlijk gezegd is dit de risicovolle kant, maar hij praat er openlijk over. Hij zegt dat hij veel is veranderd en dat zijn jaren buiten de F1 hem volwassen hebben gemaakt. In zekere zin weet hij dat hij niet het recht heeft om op dit niveau teleur te stellen."

Tegen de tijd dat Alonso weer voor Renault rijdt, is hij 40. Op dat moment heeft hij al meer dan twee jaar geen Formule 1-race meer gereden. Daarom wordt er gesproken dat het Franse team hem alleen heeft getekend voor het geld dat hij binnenhaalt in plaats van voor zijn capaciteiten op het circuit.

Hoewel Prost toegeeft dat het een factor was, zei hij dat dit de belangrijkste reden was voor het contracteren: "Alleen een keuze maken voor marketing zou een vergissing zijn, maar alle fabrikanten in F1 willen de kosten verlagen. Het is normaal dat er een marketingaspect is, maar dat is niet de belangrijkste reden."

De keus voor Alonso zal ook te maken hebben met de Spaanse markt, die voor Renault erg belangrijk is.