Fernando Alonso schat kans op wereldkampioen worden klein in met Renault

Fernando Alonso keert volgend jaar terug naar de Formule 1. In de koningsklasse gaat hij uitkomen voor het Franse Renault, waar hij in 2005 en 2006 een enorm succes mee behaalde door twee wereldtitels te pakken. Al schat hij de kans van het behalen van het wereldkampioenschap in 2021 klein in.

Er werd al dagen gespeculeerd wie de vervanger voor de vertrekkende Daniel Ricciardo zou gaan worden. Alonso had de beste papieren, maar ook Vettel zoekt nog een stoeltje. Daniel Ricciardo vertrekt naar het team waar Alonso zijn F1-carrière hiervoor beëindigde, McLaren.

Comeback met nieuwe reglementen

De in 1981 geboren coureur heeft een tweejarig contract getekend en dat is niet voor niets, want winnen in 2021 zit er volgens hem niet in. "Mijn doel was om tegelijkertijd met de nieuwe regels terug te keren en dat is gelukt", zo citeren Spaanse kranten hem.

Door het Coronavirus moet Alonso nog een jaar langer geduld hebben, want de nieuwe reglementen gaan pas in 2022 van kracht. "Ze hebben een jaar vertraging opgelopen tot 2022, maar ik denk nog steeds dat 2021 nuttig kan zijn om een positief momentum voor 2022 te creëren. Ik weet heel goed waar we zullen staan en wat de eerste stappen zijn, maar ik denk nog steeds dat het na twee jaar zonder deze auto's te rijden de moeite waard is om in 2021 in de Formule 1 te zijn als onderdeel van mijn voorbereiding", voegde Alonso toe.

Fernando Alonso is duidelijk over de komende twee jaar. "Mercedes zal in 2020 en 2021, zoals elk jaar, de favoriet zijn. Maar in 2022 zullen de auto's heel anders zijn, met veel onderdelen die voor iedereen hetzelfde zullen zijn en ook een budgetlimiet. Dus alles meer gelijk worden getrokken en dat biedt kansen", zo verwacht Alonso.