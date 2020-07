Red Bull: "Hadden niet verwacht dat Ferrari Vettel zo zou behandelen"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is nog steeds van mening dat zijn Formule 1-collega Sebastian Vettel een goede teamgenoot kan zijn. De Nederlander vindt het geen probleem als de Duitser de concurrentiestrijd aangaat met de Limburger.

De relatie tussen Ferrari en Sebastian Vettel is vrijwel over, want Charles Leclerc is nu coureur nummer één. De Duitser stapte na een aantal succesvolle jaren bij Red Bull naar Ferrari, maar kon zich daar nooit kronen tot wereldkampioen. Vettel zou graag terugkeren naar het team uit Milton Keynes, maar Red Bull-baas Christian Horner schat de kans klein in dat de viervoudige wereldkampioen terugkeert naar het team dat hij leidt.

"Seb heeft een goede omgeving nodig, maar het is moeilijk voor ons om hem te helpen, omdat we niet hadden verwacht dat Ferrari hem zo zou behandelen en hem op de markt zou brengen", zo vertelde de teambaas aan Servus TV.

Afgelopen weekend in Oostenrijk was te zien hoe het drietal (Vettel, Horner en Marko) zonder mondkapjes met elkaar spraken, er was een duidelijke klik te zien. Die klik werd ook bevestigd door Marko die naar eigen zeggen nog altijd een goede klik heeft met de Duitser.

Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko hebben allebei gezegd dat een duidelijke aanwijzing van eerste en tweede coureur het beste werkt, maar de Nederlander Verstappen denkt dat hij zonder moeite naast de 33-jarige Duitser kan werken. Beide coureurs willen dan de nummer één zijn, zoals we dat eerder hebben gezien bij Max en Daniel. Er worden dan regels opgesteld, zodat elke coureur gelijkwaardig is. Denk aan om en om als eerste uit de pitbox om elkaar een slipstream te geven. "Twee winnende coureurs in een team kunnen werken, zoals Daniel Ricciardo en ik. Ik zou geen probleem hebben met Seb als teamgenoot", zo vertelde Verstappen.

Kritiek op Vettel

In Oostenrijk was Sebastian Vettel duidelijk nergens te bekennen, terwijl zijn teamgenoot Charles Leclerc op het podium wist te klimmen. De Italiaanse media maakten gehakt van Vettel, La Gazzetta dello Sport noemt hem zelfs de 'nieuwe Maldonado'.

Sebastian Vettel heeft na de race moment voor zichzelf genomen om tot rust te komen vertelde hij maandag aan Servus TV: "Ik bracht de dag door in de bergen met wat frisse lucht die me hielp te ontspannen."

Vettel kreeg van zijn ex-collega’s veel kritiek en daar is de ervaren coureur niet altijd tegen bestemd: "Wereldkampioen 2016 Nico Rosberg bijvoorbeeld, die komt altijd met kritiek."