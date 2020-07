Mercedes: "Problemen met versnellingsbak niet zomaar opgelost"

Mercedes zou komend weekend opnieuw problemen kunnen krijgen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Dat zegt technisch directeur Andrew Shovlin. Afgelopen weekend kende zowel Valtteri Bottas als Lewis Hamilton een belangrijk probleem met hun W11. Tijdens de race kregen beide coureurs te horen dat ze van de kerbstones af moesten blijven.

Door op de kerbstones te rijden wordt de versnellingsbak erg zwaar belast. Volgens Shovlin komt dit door de manier waarop de elektrische systemen van de auto zijn bedraad, en het probleem wordt verergerd door de trillingen bij het overrijden van de kerbstones op de Red Bull Ring.

Problemen waren verwacht

Shovlin onthulde hierover: "We waren er afgelopen vrijdag al van op de hoogte, toen je zag dat Valtteri aan het einde van een van de sessies een probleem had. Dus dat was het eerste teken dat we een probleem hadden. We hebben in de loop van zaterdag terugkerende problemen gehad. Toen we de race ingingen, verwachtten we het omdat het een kenmerk van het model lijkt te zijn. Dus als we op dit moment een auto bouwen en ermee rijden, zal dit probleem zich op een gegeven moment voordoen. Het is de vraag wanneer het probleem naar boven komt."

Shovlin ging verder en legde uit dat de bedrading het tijdens het raceweekend onmogelijk maakte om op te lossen. Shovlin gaat verder: "Het manifesteert zichzelf niet als één ding. Het is eigenlijk een opeenhoping van elektrische ruis. Dat begint de verschillende systemen te verstoren. Bij Valtteri zagen we dit halverwege de race. Bij Lewis werd het steeds erger, en later verscheen het. Het veroorzaakt elektrische ruis die dan veel verschillende dingen beïnvloedt."

Met een nieuwe race in Spielberg dit weekend, zal Mercedes weinig tijd hebben om het probleem op te lossen, maar er wordt aangenomen dat de versnellingsbak weliswaar aanpassingen behoeft, maar geen volledig herontwerp nodig heeft. Mercedes kan echter niet garanderen dat de problemen dit weekend zijn opgelost.