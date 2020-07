Lewis Hamilton over knielen: "Gaat om gelijkheid, niet om politiek"

De start van de Formule 1 werd door de hele wereld in de gaten gehouden. Dat wist Lewis Hamilton en daarom wilde hij ook gebruik maken van de gelegenheid om het onderwerp discriminatie op de kaart te zetten vanuit zijn oogpunt. De Brit wilde dat al zijn collega's mee zouden knielen maar uiteindelijk bleken er zes coureurs niet mee te willen doen.

Volgens berichten had Hamilton in de driver meeting het mes op de keel gezet: of je doet mee, of je doet niet mee en wil het racisme niet aanpakken en bent tegen. Dat ging sommige coureurs te ver. Alle coureurs droegen een shirt met End Racism erop, terwijl Lewis Hamilton een shirt droeg met Black Lives Matter.

Zes coureurs knielen niet

De meeste coureurs knielden maar Leclerc, Verstappen, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz en Kvyat deden dit niet. Dat kwam het zestal op veel kritiek te staan. Ook Hamilton kreeg veel kritiek op zijn manier van doen en zijn collega's te willen verplichten om mee te doen.

De zesvoudig wereldkampioen heeft gisteren na de race uitgelegd hoe hij de gebeurtenissen heeft ervaren: "Vandaag was een belangrijk moment voor mij en alle mensen die werken voor en hopen op verandering. Voor een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving."

"Ik krijg misschien kritiek in de media en elders, maar deze strijd gaat over gelijkheid, niet over politiek of promotie. Voor mij was het een emotioneel en aangrijpend hoofdstuk in de voortgang om van F1 een meer diverse en inclusieve sport te maken. Ik wil een betere toekomst voor onze generatie en degenen na ons. Er moet zoveel gebeuren. Niemand is perfect, maar als we allemaal meedoen en ons steentje bijdragen, kunnen we verandering zien. Ik geloof dat echt."

"Bedankt aan mijn team voor hun ongelooflijke steun en hard werken dit weekend en bedankt aan iedereen die heeft gesteund. Laten we blijven pushen, jongens. Zie je volgende week. Liefde. #EndRacisme #BlackLivesMatter."