Toto Wolff: "Zwarte wagen brengt extra risico op oververhitting"

Eerder deze week kwam Mercedes naar buiten met een nieuw kleurenschema voor de W11 waarmee Valtteri Bottas en Lewis Hamilton gaan strijden om het kampioenschap van 2020. Op aandringen van Lewis Hamilton, die in gesprek ging met de leiding van Mercedes, heeft het team haar zilverkleurige wagen ingeruild voor een zwarte wagen, ter ondersteuning van de Black Lives Matter-beweging.

Toto Wolff heeft inmiddels enige bezorgdheid uitgesproken over de nieuwe zwarte kleurstelling van Mercedes. De teambaas onthulde deze week dat Lewis Hamilton had aangedrongen op de verandering, maar er zijn geruchten dat sommige ingenieurs van Mercedes zich zorgen maken dat de plotselinge en onvoorziene overschakeling op zwarte verf het risico op oververhitting van de auto in 2020 zou kunnen verhogen.

Warme weer tijdens de race

De krant Ilta Sanomat vroeg Wolff of er kans is op oververhitting. De Oostenrijkse teambaas antwoordde: "Dat is een goede vraag. Communicatie en marketing zijn belangrijk, maar als dit onze prestaties belemmert, is dat ook belangrijk gegeven om in de gaten te houden."

"Het zou vandaag 30 graden moeten zijn en dan zullen we zien hoe de simulaties die we met de zilveren auto deden, verschillen van de zwarte auto. Op dit moment is het niet duidelijk of oververhitting een extra risico is met de zwarte wagen, maar we kunnen het zeker niet uitsluiten."