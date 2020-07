Sebastian Vettel zegt verbaasd te zijn om van teambaas Mattia Binotto te horen dat Ferrari had besloten zijn contract na het einde van het jaar niet te verlengen. Het aanstaande vertrek van de viervoudig kampioen werd aangekondigd in mei. Volgens Vettel bood Ferrari hem niet officieel een contract voor 2021.

"Het was duidelijk een verrassing voor mij toen ik werd gebeld door Mattia en hij me vertelde dat het team geen verdere intentie had om door te gaan. We kwamen nooit in discussie. Er is nooit een bod op tafel gekomen."

Onderhandelingen laten op zich wachten

Vettel heeft niet bevestigd waar hij volgend seizoen heen kan gaan en zei nog geen gesprekken te hebben met andere teams over zijn toekomst: "Ik kijk er naar uit, natuurlijk wil ik zeker weten dat ik de juiste beslissing voor mezelf en mijn toekomst neem. Ik heb een zeer competitief karakter. Ik heb veel bereikt in de sport en ik ben gemotiveerd en bereid om meer te bereiken. Ik denk dat ik daarvoor het juiste pakket nodig heb, de juiste mensen om me heen."

"Dus daar kijk ik momenteel naar uit. Als de juiste kans zich voordoet, dan denk ik dat het een duidelijke zaak is. Als dat niet het geval is, zal ik waarschijnlijk op iets anders moeten concentreren. Als het juiste samenkomt en naar voren komt en ik ben bereid om door te gaan, dan heb ik het gevoel dat ik nog veel meer te geven heb."

Geen sabbatical

Hij gaf echter aan dat hij niet bereid zou zijn om een ​​sabbatical te nemen met de bedoeling om later terug te keren. Hierover zegt de Duitser: "Ik ben ervan overtuigd dat als je bereid bent om, laten we zeggen, de deur te sluiten, je bereid moet zijn die deur te sluiten en niet te verwachten dat hij weer opengaat, als je begrijpt wat ik bedoel."

"Dus ik denk dat je je bewust moet zijn van de beslissing die je op dat moment neemt. Daarom haast ik me ook niet en ik denk dat het nu goed is om het seizoen te beginnen. De komende weken en maanden zullen waarschijnlijk wat meer duidelijkheid brengen."

De viervoudig wereldkampioen wordt de laatste weken met veel teams in verband gebracht. Renault kwam voorbij, Mercedes, Racing Point (volgend jaar Aston Martin) en inmiddels zet zelfs Red Bull de deur op een kier.