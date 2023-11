'Audi denkt aan aantrekken Binotto'

Audi is momenteel hard bezig met hun Formule 1-project. Het Duitse automerk betreedt in 2026 de koningsklasse van de autosport als partner van het team van Sauber. Audi is hard bezig met het ontwikkelen van de krachtbronnen, maar ze zijn nog wel opzoek naar de juiste mensen. De naam van Mattia Binotto wordt genoemd.

Binotto was tot en met vorig jaar de teambaas van het team van Ferrari. Bij de Italiaanse renstal vervulde hij echter ook jarenlang een belangrijke technische rol. Binotto was onder meer verantwoordelijk voor de Power Units, dus hij heeft veel kennis en kunde op dit gebied. Hij werd in de afgelopen maanden dan ook in verband gebracht met een stap naar onder meer Alpine, nu valt dus ook de naam van Audi.

Het Italiaanse medium Formu1a.Uno meldt namelijk dat men bij Audi hard op zoek is naar mensen voor het motorenproject voor 2026. Audi zou het lastiger hebben om mensen te vinden dan hun rivalen. Ondanks recente geruchten wil Audi gewoon doorgaan met het project en daarvoor hebben ze belangrijke mensen nodig. Volgens het Italiaanse medium zou Binotto op de radar staan voor een belangrijke rol binnen het motorenproject. Binotto zou echter ook nog meerdere andere opties hebben, waardoor het dus nog lang niet zeker is of hij daadwerkelijk naar Audi gaat.