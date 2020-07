Eddie Irvine: "Michael Schumacher was slecht in ontwikkelen van auto's"

Eddie Irvine was vroeger de playboy in de Formule 1 door zijn levensstijl en gedrag in de paddock. De Ier debuteerde in 1993 bij Jordan waarna hij eind 1995 werd weggekocht door Ferrari om als teamgenoot van Michael Schumacher te fungeren. De twee moesten zorgen voor nieuwe successen in Italië.

Contract bij Ferrari

De markante coureur kijkt terug op die periode en vertelde hoe hij in contact kwam met Ferrari: "Niemand had gedacht dat ik ooit bij Ferrari terecht zou komen, ik zelf ook niet trouwens. Jean Todt was teambaas en iemand van Marlboro zei tegen mij 'ga eens met Jean Todt praten'."

"Jordan was een leuk team maar ze konden niet vechten tegen Ferrari en Williams dus ik wilde weg. Ik raakte in gesprek met Jean Todt en vertelde hem dat ik een afkoopclausule had bij Jordan van 5 miljoen. Daarvan zou ik er 1 terugkrijgen, maar die hoefde ik niet vertelde ik aan Todt. Vlak erna zei hij 'oké, laten we dat doen'."

Ferrari 1996 een drama

Irvine had nooit veel moeite gehad met zijn teamgenoten en herinnerde zich Michael Schumacher vooral van Macau: "Ik kwam hem in Macau in de F3 voor het eerst tegen en zei tegen iemand 'wie is die kerel, die is echt supersnel'. Toen we in 1996 begonnen was die wagen echt een drama. Ik snapte echt niet hoe Michael daar goed mee kon racen. Dat bleek gedurende het seizoen wel zijn kracht, het besturen van moeilijke wagens, daarmee maakte hij het verschil."

Een beroemd gezegde is 'de waarheid ligt in het midden', maar Irvine heeft uiteraard ook zijn eigen waarheid over de periode dat hij bij Ferrari reed. Irvine: "Iedereen dacht dat ik een contract had getekend om tweede viool te spelen. Dat is helemaal niet waar, er stond in het contract dat ik me aan team orders moest houden, maar die heb ik bijna nooit gekregen. Michael was niet zo goed in starten en ik wel, maar omdat hij zo goed kon racen liet ik hem vaak na een paar ronden voorbij omdat ik mijn eigen race wilde rijden en hij toch in de race sneller was."

Schumacher een ramp qua ontwikkeling

Michael Schumacher wordt vaak gezien als de ultieme ontwikkelingscoureur maar dat ziet de 54-jarige Ier anders: "Michael was echt een ramp qua ontwikkeling van de wagen, dat kon hij gewoon niet. Zo zie ik het, want ik heb ermee gewerkt. Michael was heel goed in het besturen van moeilijke wagens, met engine mapping en al dat soort kleine dingen, telemetrie uitlezen en begrijpen waar hij sneller kon gaan. Het ontwikkelen van wagens was hij gewoon niet goed in. Hij deed in de eerste paar jaar bij Ferrari al het testwerk, en daarom lukte het niet om wereldkampioen te worden, we gingen gewoon nooit de goede richting op."

"Ik ken Rubens Barrichello uit mijn periode bij Jordan en Rubens is echt een perfecte ontwikkelingscoureur, die heel goed kan aangeven wat er mis is met een auto en waar je naartoe moet. Het was niet voor niets dat Rubens in 2000 mijn plek overnam en het juist vanaf dat moment ging draaien bij Ferrari. Rubens wist te vertellen hoe de wagen ontwikkeld moest worden.

Irvine is het ook niet eens met het feit dat de media altijd hebben gezegd dat Ferrari om Schumacher is heen gebouwd en hem de perfecte omgeving hebben gegeven: "Al die verhalen dat het team rondom Michael werd gebouwd is allemaal onzin, dat heb ik nooit zo gevoeld. Jean Todt was gewoon de beste manager, Rory Byrne kon goed auto's bouwen en Ross Brawn hield altijd vast aan zijn procedures. Michael Schumacher kon heel hard rijden en wist het team enorm veel vertrouwen te geven. Die combinaties bij elkaar zorgden uiteindelijk voor succes."