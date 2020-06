Zak Brown: "McLaren is uit de financiële problemen"

De financiële problemen waarin McLaren de afgelopen weken verkeerde zijn opgelost. Dat beweert teambaas Zak Brown, enkele dagen nadat bleek dat McLaren eigenlijk op zoek was naar een hoorzitting in juli in het London High Court om niet onder curatele te komen.

Kort na dit nieuws deden zich geruchten voor dat McLaren kon worden gered door een lening van de National Bank of Bahrain.

Gevraagd naar de alarmerende situatie in Woking, vertelde Brown aan Auto Motor und Sport: "De problemen zijn opgelost. De komende dagen zullen we met positief nieuws van ons laten horen."

Jagen op overwinningen en titels

McLaren is dan goed gepositioneerd voor de toekomst met de budgetlimiet voor 2021 en daarna, voegde hij eraan toe.

"We kunnen de budgetlimiet volledig benutten en ons programma uitvoeren zoals gepland. Met een sterk coureursduo zullen we weer op weg zijn naar overwinningen en titels", aldus Brown.

Het gerucht ging echter dat de financiële problemen zo ernstig waren dat de bouw van een nieuwe windtunnel en simulator werd geschrapt.

Brown zegt hierover: "Toen het virus uitbrak, werden alle programma's stopgezet. Onze aandeelhouders wilden eerst kijken hoe de situatie zich zou ontwikkelen. Nu het financiële probleem is opgelost, beginnen deze projecten langzaam weer op gang te komen. We zijn nog steeds voorzichtig, omdat we niet weten hoeveel races er dit jaar zullen zijn en hoeveel inkomsten we krijgen, of dat er een tweede golf van infecties zal zijn."

"We zijn echter druk bezig om alles weer op orde te krijgen. Over vijf jaar zal McLaren Racing veel meer geld waard zijn dan nu."