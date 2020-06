Marko heeft boodschap voor Verstappen: "Meteen agressief rijden"

Over een week start het eerste Grand Prix-weekend van het jaar. De race in Oostenrijk is de seizoensstart van de Formule 1 in 2020 met het weekend erop meteen de tweede race op hetzelfde circuit. De thuisrace van Red Bull zorgt altijd ervoor dat alle ogen gericht zijn op Max Verstappen.

Helmut Marko gaf in gesprek met Steirischen Wirtschaft aan dat Oostenrijk zichzelf nu duidelijk op de kaart heeft gezet: "Mensen hebben nu het belang van de Formule 1 voor Oostenrijk begrepen. Het is het eerste grote evenement, dus we verwachten de hoogste kijkcijfers ooit."

Bizarre situatie

Max Verstappen heeft van Helmut Marko de boodschap gekregen om volgend week agressief te rijden. De 22-jarige Red Bull Racing-coureur moet oppassen dat hij geen domme fouten maakt, want dat kan de Nederlander duur komen te staan met een kalender met minder Grands Prix dan normaal.

Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel Grands Prix het seizoen heeft, kunnen teams het zich niet veroorloven om eerst de kat uit de boom te kijken. "Dit is een bizarre situatie. Daarom moet je vanaf het begin de leiding nemen en agressief zijn. Je kunt het je niet veroorloven om uit te vallen tijdens een race of slecht te presteren als er aan het eind maar acht races blijken te zijn gereden."

Marko test negatief op corona

Helmut Marko kwam ook nog kort terug op het coronavirus. De Oostenrijker kwam tweemaal opvallend in het nieuws de afgelopen maanden. In eerste instantie omdat hij vertelde dat het coronavirus niets meer dan een griep was en hij vermoedde het zelf in januari al gehad te hebben. In tweede instantie nadat hij het gekke idee zou hebben geopperd om alle coureurs van Red Bull (en eventueel andere sporters) samen te brengen in Oostenrijk, zodat ze corona op konden lopen en daarna ervan genezen zouden zijn.

Op de vraag of zijn vermoeden is bevestigd dat hij corona heeft gehad, antwoordt Marko: "Ik vloog via Australië naar Dubai en daar stond ik in een grote lift op het vliegveld, waar ik dacht het virus te hebben opgelopen. Maar gelukkig heb ik negatief getest."