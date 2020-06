Daniel Ricciardo: "Door het coronavirus weet ik weer hoeveel ik van F1 hou"

Renault-coureur Daniel Ricciardo wil in de F1 blijven en de komende jaren succesvol zijn nadat de pauze van de Formule 1 door het coronavirus de Australische coureur liet zien hoeveel hij de sport miste. Ricciardo gaf onlangs toe dat hij zich zorgen maakte over hoeveel langer hij in de F1 zou kunnen blijven voordat hij zich zou vervelen om te racen.

Verwijzend naar de vertraagde start van het seizoen dankzij het coronavirus zegt Ricciardo dat pauze van de afgelopen maanden bewees dat hij echt in de F1 wilde blijven en succesvol wilde zijn.

Ricciardo wist niet zeker of de pauze zijn beslissing om aan het einde van het jaar Renault te verlaten voor McLaren zou beïnvloeden. De Australier is van meining dat een normaal seizoen een dergelijke beslissing mogelijk makkelijker zou hebben gemaakt, maar dat hij nog steeds dezelfde keus zou hebben gemaakt en dus naar McLaren zou zijn vertrokken.

Tijd om na te denken

In gesprek met Sky Sports vertelde de voormalig teamgenoot van Max Verstappen: "Het was leuk, maar ja, ik denk dat het makkelijker was geweest om beslissingen te nemen als het seizoen volgens plan verliep. Het maakte het lastiger omdat je minder vergelijkingsmateriaal hebt, maar tegelijkertijd was het fijn om een ​​beetje na te kunnen denken. Het grootste punt dat ik eruit haalde was dat ik tijd buiten de wagen had en besefte hoeveel ik het racen heb gemist, hoeveel ik ervan hou en hoeveel ik wil blijven doen."

"Er zijn momenten waarop je er wel minder positief denkt en je afvraagt; wil ik dit echt nog vijf jaar doen of ben ik over een jaar of zo klaar? Doordat we niet konden racen herinnerde me dat er zeker aan hoeveel ik het mis. Het heeft me zeker aangewakkerd om nog vele jaren succesvol te willen blijven in de sport. Ik weet niet of dit een belangrijke reden is voor de overstap, maar het is zeker een reden voor mij om in de sport te willen blijven sport voor de komende jaren."