Daniel Ricciardo rijdt 115 ronden op eerste testdag met Renault in Oostenrijk

Renault heeft zijn eerste dag op het circuit voltooid sinds de wintertests ter voorbereiding op de start van het Formule 1-seizoen van 2020. Het in Enstone gevestigde team test momenteel op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar volgende maand de eerste twee races van het jaar plaatsvinden.

Daniel Ricciardo zat achter het stuur van de RS18 voor de eerste testdag en is erin geslaagd om 115 ronden af te leggen. Regelgeving vereist dat alle tests buiten officiële F1-sessies moeten worden uitgevoerd in auto's die minstens twee jaar oud zijn, waardoor het team met de wagen van 2018 reed.

Renault begint het jaar in de hoop de status van het beste team in het middenveld te heroveren, nadat McLaren in 2019 die plaats overnam doordat het vierde werd in het constructeurskampioenschap. Renault is één van de vele teams die voor aanvang van het seizoen op het circuit test. Mercedes beet vorige week het spits af door twee dagen te testen in Silverstone.

Racing Point zal deze week één van de twee toegestane filmdagen gebruiken in zijn nieuwe auto.

De testsessie van Renault wordt op woensdag 17 juni afgerond wanneer Esteban Ocon achter het stuur kruipt terwijl hij zich voorbereidt op zijn comeback in de Formule 1.