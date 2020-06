Bahrein heeft groen licht voor tweede race op ovaal circuit

De FIA lijkt naarstig op zoek naar locaties die twee races achter elkaar willen houden. Oostenrijk en Engeland zijn de eerste twee locaties die twee races achter elkaar krijgen, terwijl Italië er ook mogelijk twee krijgt maar op verschillende circuits. Gisteren werd ook de naam van Portugal met het prachtige circuit in Portimao genoemd als optie.

Ook Bahrein zou een optie zijn voor twee races op het circuit van Sakhir maar dan met verschillende lay-outs. Het circuit dat we kennen van Bahrein, en het circuit dat meer lijkt op een ovaal of vierkantig circuit.

Volgens Michael Masi is dat geen probleem. De racedirecteur van de FIA geeft aan dat het mogelijk is om op diverse lay-outs te racen met Formule 1 wagens omdat het complete circuit over een Grade 1 licentie beschikt. Bocht 1 tot 3 zou hetzelfde zijn als de normale lay-out, maar het binnenterrein wordt niet gebruikt voordat de auto's terugkeren naar het gebruikelijke circuit bij bocht 13.

Iets nieuws proberen

Tegenover Speedcafe vertelde Masi: "Vanuit de regelgeving houdt niets het tegen om ook op de korte lay-out te racen. Helaas hadden we die optie om op alternatieve configuraties te racen niet in Oostenrijk of Silverstone, maar als er andere evenementen zijn zoals Bahrein die daarmee komen, en het wordt gezien als een andere manier om iets te proberen te bereiken, waarom niet?"

"Het belangrijkste is dat we de integriteit van het kampioenschap willen behouden, A; en B, ervoor te zorgen dat we, waar mogelijk, een goed spektakel kunnen bieden aan het kijkerspubliek, of het nu televisie is of, hopelijk tegen die tijd, later in het jaar, met wat geluk, face-to-face."