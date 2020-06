Renault test twee dagen op Red Bull Ring met RS18

In navolging van Mercedes, Ferrari en Racing Point zal ook Renault volgende week gaan testen ter voorbereiding op de Oostenrijkse Grand Prix. Opmerkelijk genoeg blijkt Renault voor zichzelf wel genoeg motoren te hebben om te kunnen testen en ook de locatie is bijzonder zo vlak voor de start van het seizoen: Red Bull Ring in Spielberg, waar twee weken later de Grand Prix wordt verreden.

Dat bevestigde het team zojuist aan GPToday.net. De tweedaagse test zal worden uitgevoerd met een RS18 uit 2018 door Esteban Ocon die op 16 juni in actie komt, terwijl Daniel Ricciardo op 17 juni in actie zal komen.

Tevens spreekt het team grote dank uit naar alle teamleden die samen hebben gezocht naar de logistieke oplossing om de test in Spielberg mogelijk te maken zodat de coureurs zich optimaal kunnen voorbereiden op de eerste twee races van het seizoen in Oostenrijk.