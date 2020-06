Valtteri Bottas: "Goede manier om nieuwe protocol te oefenen"

Valtteri Bottas kroop gisteren voor het eerst sinds eind februari weer eens in een Formule 1-bolide. Namens zijn werkgever Mercedes werkte de Fin een testdag in een auto uit 2018 af op het circuit van Silverstone. Zodoende kon hij weer wennen aan de sensatie van het rijden in een Formule 1-auto. Bovendien was het voor Bottas en het team een mooie manier om de nieuwe procedures door te nemen en te oefenen.

"Dit was een nuttige dag", stelde de Fin na afloop vast. "Iedereen is er lang uit geweest en er gelden allerlei nieuwe regels om de veiligheid te waarborgen. We moeten voorzichtig zijn om de richtlijnen voor de gezondheid in acht te nemen. Deze test was een goede manier om het nieuwe protocol te oefenen. We hebben veel geleerd over hoe we bepaalde dingen efficiënter kunnen aanpakken en hoe we zaken veiliger kunnen doen zodra we weer beginnen met racen."

Bottas heeft in elk geval genoten. "Ik vond het heerlijk om weer in de auto plaats te nemen en nu kan ik helemaal niet meer wachten op de eerste Grand Prix van dit seizoen, in Oostenrijk." De Red Bull Ring nabij Spielberg is op 5 juli gastheer voor de Oostenrijkse Grand Prix. Een week later zal de Formule 1 nogmaals op dat circuit racen.