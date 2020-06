Ricciardo over nieuw contract: "Zo vroeg beslissen gaf vreemd gevoel"

Daniel Ricciardo reed afgelopen jaar voor het eerst in de gele kleuren van Renault. Het jaar 2020 moet zijn tweede jaar worden maar zal ook direct het laatste seizoen voor het Franse team betekenen. In 2021 verhuist de goedlachse Australiër naar McLaren waar hij Carlos Sainz opvolgt, die op zijn beurt Sebastian Vettel vervangt bij Ferrari.

Veel nadenken door weinig actie

Door de coronacrisis had Ricciardo veel tijd om na te denken, waardoor zijn beslissing sneller werd genomen, zo zegt hij in een interview met Will Buxton: "Ik had veel tijd om na te denken over mijn toekomst. Dat was goed maar niet makkelijk. Om zoveel tijd te hebben en weinig actie in je leven te hebben is ook lastig."

"Het hele jaar geeft een gek gevoel. De beslissing die nu genomen zijn, en ook die ik heb gemaakt, was niet gemakkelijk. Het enige wat we dit jaar hebben gedaan is getest in Barcelona."

Luxe leven

De beslissing om naar McLaren te gaan is niet binnen een dag gemaakt zegt Ricciardo. Toch heeft hij er een raar gevoel aan over gehouden: "In het ideale geval zouden we gewoon racen. Dan kun je aan de slag, draai je het F1-seizoen en neem je tijdens het seizoen een beslissing. Nu zitten we vooral thuis en leven we in een luxe omgeving."

"De beslissing om naar Mclaren te gaan was niet makkelijk, maar tegelijkertijd ook niet van de ene op de andere dag genomen. Als ik het samen moet vatten is het hele jaar raar, en dat is het eigenlijk nog steeds. Het geeft een raar gevoel."