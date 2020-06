Mercedes en Racing Point tegen reverse grid races

Er wordt aangenomen dat Racing Point zich nu bij het fabrieksteam van Mercedes heeft gevoegd om aan te geven dat het zal stemmen tegen het experimenteren met korte kwalificatie-sprintraces en reverse grids zodra de Formule 1 vanaf juli weer van start zal gaan.

Voordat de corona-crisis toesloeg, had Liberty Media op dezelfde manier geprobeerd het raceweekendformaat op zijn kop te zetten, maar F1-sportbaas Ross Brawn zei: "Twee teams staken hun hand op tijdens de laatste bijeenkomst en zeiden dat ze het er niet mee eens zouden zijn."

Red Bull stemt voor experimenten

Red Bull Racing-baas Christian Horner, wiens werkgever de eerste back-to-back races in Oostenrijk promoot, heeft onthuld dat Mercedes het nieuwe voorstel nu blokkeert.

Horner: "Ik denk dat we dit jaar een unieke situatie hebben en het hebben van twee races op dezelfde locatie lijkt het perfecte moment om iets anders te proberen tijdens dat tweede evenement. Anders zullen we met dezelfde weersomstandigheden waarschijnlijk dezelfde resultaten hebben in race twee als in race één."

"De enige persoon die er niet echt achter stond, was Toto Wolff, omdat hij dacht dat het de zevende WK-campagne van Lewis Hamilton zou verstoren. Dat zou een te grote variabele zijn."

Mercedes heeft naar verluidt verduidelijkt dat F1 geen 'gimmicks' nodig heeft om het aantrekkelijk te maken.