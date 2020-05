Toto Wolff wakkert geruchten over zijn toekomst verder aan

Nu de stofwolken van de tombola op de transfermarkt voor coureurs van vorige week opgetrokken zijn, verschuift de aandacht zich langzaam weer een beetje in de richting van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Want wat gaat de Oostenrijker na dit jaar doen?

Zelf blijft hij daar een beetje vaag over, ook in zijn meest recente interview met ORF. Wolff bezit een aflopend contract en de gesprekken over verlenging lijken moeizaam te verlopen. Hij geeft zelf ook aan dat zijn rol en toekomst bij Mercedes een discussiepunt is, wat voor de verhalen dat hij zal vertrekken als olie op het vuur dient.

Toto Wolff schetst de situatie: "Zonder Niki Lauda ben ik als enige teampartner overgebleven. Dus nu is de vraag of ik verder wil als teambaas, en of en hoe we doorgaan met deze constructie. Dat is iets waar we momenteel discussies over voeren."

Aston Martin

Hij is al veelvuldig in verband gebracht met een avontuur bij Aston Martin F1 Team. Toto Wolff investeerde al in het automerk en is goed bevriend met Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll, die tevens de scepter zwaait bij Racing Point. "Het is puur een financiële investering. Ik geloof in een lange termijn-strategie die hopelijk vruchten afwerpt. Je kunt het diversificatie noemen", aldus Wolff.