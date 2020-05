McLaren heeft meer nodig dan Mercedes-motor om te winnen

Het team van McLaren lijkt na jaren van malaise weer een stijgende lijn te pakken te hebben. Een overstap op krachtbronnen van Mercedes na dit jaar moet de Britse renstal dat laatste zetje geven om zich op korte termijn weer te meten met de top. Alleen is het wel iets te simpel geredeneerd om te stellen dat de Mercedes-motor het enige ontbrekende ingrediënt was.

Die boodschap droeg coureur Lando Norris uit. "De overstap naar Mercedes-motoren is iets om naar uit te kijken. Wij geloven dat het een aanwinst voor ons is, iets om ons verder vooruit te helpen. Maar we hebben meer nodig. We kunnen nog steeds tijd vinden in het chassis van de wagen, het is echt niet alleen de motor die ons momenteel nog ervan weerhoudt om aansluiting te vinden met de top."

"Het gaat ons zeker helpen en de Mercedes-motor is een stap voorwaarts, maar veel factoren spelen een rol in de Formule 1. Dit is slechts een van de duizenden onderdelen die onderdeel uitmaken van een Formule 1-auto en bijdragen aan de snelheid van de bolide. Het is een goede ontwikkeling, iets om ons op te verheugen en wat ons zeker gaat helpen. Maar hiermee zijn we er zeker nog niet."

McLaren was jarenlang een van de toonaangevende teams in de Formule 1. Zeker onder leiding van Ron Dennis zijn vele successen behaald. De laatste overwinningen dateren echter alweer uit 2012 en de laatste wereldtitel is van nog langer geleden. Lewis Hamilton was in 2008 de laatste McLaren-kampioen. Aangedreven door een Mercedes-motor…