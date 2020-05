Renault vraagt Ferrari om openheid van zaken te geven

De uitbraak van het coronavirus heeft de geheimzinnige schikking tussen Ferrari en de internationale autosportbond FIA over de aandrijflijn van 2019 naar de achtergrond verdreven, maar dit is slechts tijdelijk. Meerdere teams hebben al laten weten om zodra de huidige crisis enigszins bezworen is de draad weer op te pikken. Zij verlangen transparantie van Ferrari en de FIA.

Een van die teams is McLaren. Directeur Zak Brown daagde Ferrari eerder uit om de details van de regeling te openbaren. Het team van Renault sluit zich daar bij monde van teambaas Cyril Abiteboul volledig bij aan. "Ik deel de mening van Zak Brown", begint de Fransman op Formula1.com. "Het is iets uit de wereld van voor corona, maar we moeten dit zeker op een gegeven moment nog adresseren."

"We leven in een wereld die totaal open is. We vechten niet het proces aan, we willen alleen weten wat er gebeurd en afgesproken is. We zijn benieuwd wat de zorgen van de FIA over de legaliteit van de Ferrari-motor was, ook om te zorgen dat dit ons niet kan overkomen. Simpel gezegd, wij zijn zelf motorleverancier en wij willen niet dat onze aandrijflijn ooit dit soort vraagtekens oproept."

Red Bull Racing is het meest stellig in het verzet tegen de regeling tussen Ferrari en de FIA. Voor de Oostenrijkse renstal zou een sportieve sanctie voor de Scuderia een hogere klassering in de eindstand van 2019 kunnen betekenen, wat volgens teambaas Christian Horner gelijk staat aan 20 miljoen dollar extra inkomsten.

Renault is niet uit op een zwaardere of andere straf voor Ferrari. De Franse renstal wil alleen weten wat er wel en niet kan. Abiteboul: "Het heeft alleen zin als de reglementen en alle beslissingen die daaraan gekoppeld zijn voor alle deelnemers duidelijk zijn. Dat is het enige waar we om vragen, openheid van zaken. We hebben niet de intentie om iets te veranderen. We willen gewoon weten hoe de vork in de steel zit zodat we verder kunnen."