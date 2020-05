McLaren daagt Ferrari uit: "Openbaar details van schikking"

McLaren-baas Zak Brown roept Ferrari andermaal op om verantwoording af te leggen voor de regeling die het in de aanloop naar dit seizoen trof met de internationale autosportbond FIA. De Scuderia schikte met de federatie inzake de aandrijflijn van 2019, maar de details van die afspraken zijn nimmer bekendgemaakt. De overige teams zouden maar wat graag zien dat daar verandering in komt.

Brown doet daarom nu een beroep op het geweten van Ferrari en teambaas Mattia Binotto. "Ik ben voorstander van ethische verplichtingen. In dat kader zou het geweldig zijn als Mattia de details van de schikking met de FIA openbaart. De bond wil wel, maar mag niet van Ferrari. Dus is het aan Ferrari om de details van deze geheime regeling omtrent het al dan niet breken van de regels met de motor met de rest te delen. Dat zou qua ethiek en transparantie een goede zaak zijn."

Red Bull Racing laat Ferrari en de FIA ook niet met rust. Teambaas Christian Horner: "We houden er een nare smaak aan over. Voor ons gaat om een hoop geld. Of we tweede of derde eindigen in het kampioenschap voor constructeurs betekent een verschil van 20 miljoen dollar aan prijzengeld. Onze medewerkers ontvangen een bonus op basis van onze klassering in de eindstand. Daarom kunnen we het hier niet bij laten."