Geld van ondergeschikt belang bij nieuw contract Hamilton

Lewis Hamilton bevindt zich in de herfst van zijn carrière en is van plan om zijn loopbaan af te sluiten bij zijn huidige werkgever Mercedes. De 35-jarige zesvoudig wereldkampioen voert onderhandelingen met de Duitse renstal over een nieuw contract. Daarbij is het financiële aspect van ondergeschikt belang, beweert de Brit tegenover Sky Sports F1.

Hamilton begint: "Toen ik bij Mercedes kwam, opende ik een aantal deuren om dingen te kunnen doen zoals bijvoorbeeld mijn samenwerking met kledingmerk Tommy Hilfiger. Als we deze eerdere discussie niet hadden gehad, zou Tommy geen deel uitmaken van ons team en zou ik niet in staat zijn om de geweldige dingen te doen die ik aan het doen ben. Dus we moeten hier en daar kleine puntjes op de i zetten om die dingen mogelijk te maken zonder het primaire doel, namelijk het winnen van wereldtitels, uit het oog verliezen."

"Elk jaar bewegen en verschuiven er dingen in je leven en je plan voor de komende vijf jaar is altijd anders. Uiteraard ga ik mogelijk aan mijn laatste periode in mijn sport beginnen en natuurlijk wil je financieel het maximale uit je leven halen, maar het gaat meer om resultaten. Het gaat om de reis en de bestemming en de andere dingen die je doet vullen dat ook aan."

Ferrari

In het geruchtencircuit duiken geregeld verhalen op over een transfer van Hamilton naar Ferrari. De zesvoudig kampioen ontkrachtte die eerder al. "Ten eerste is er geen sprake van een droom om naar een ander team te verkassen. Ik zit al bij mijn droomteam", meldde hij via zijn social media-kanalen.

"Ten tweede is er geen reden om hier te vertrekken. Ik ben samen met de mensen die er al sinds de eerste dag voor mij zijn. Wij, Mercedes, zijn het beste team!" Het opvallende is dat Hamilton dit bericht na enige tijd ook weer van zijn Instagram heeft verwijderd.