Hongarije twijfelachtig door verbod op massabijeenkomsten

Het is nog maar zeer de vraag of de Grand Prix van Hongarije op de geplande datum van 2 augustus door kan gaan. De Hongaarse regering heeft namelijk een verbod op evenementen waar meer dan 500 mensen op afkomen afgekondigd tot halverwege augustus.

Dat laat ruimte voor een race zonder toeschouwers, zoals ook op andere Grand Prix-locaties zal gebeuren, maar zelfs zonder publiek bestaat het Formule 1-circus al gauw uit 1.000 tot 1.500 personen. Het valt te bezien of de Hongaarse overheid een uitzondering wil maken voor de race op de Hungaroring nabij Boedapest.

Zsolt Gyulay, promotor van de Grand Prix van Hongarije, had eerder deze week juist laten weten dat zijn organisatie doorgaat in de veronderstelling dat het evenement gewoon op 2 augustus plaats kan vinden. Hij hield wel rekening met de mogelijkheid voor een race achter gesloten deuren.

Het Hongaarse verbod op massabijeenkomsten tot halverwege augustus stelt de Formule 1-leiding voor een nieuwe uitdaging. Was het in elkaar puzzelen van een waardige kalender nog niet moeilijk genoeg, dan zorgen de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen en de maatregelen die de diverse landen tegen het coronavirus treffen er wel voor dat het bijna onmogelijk is.