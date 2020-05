'Monza van de kalender? Bild heeft nepnieuws naar buiten gebracht'

De Italiaanse Grand Prix zou volgens de krant Bild niet doorgaan dit jaar, maar de Italiaanse autosportbond verdedigt zich nu tegen dergelijke valse berichten en verwijst de geruchten naar het rijk der fabelen: volgens de huidige status vindt de Formule 1-race zoals gepland plaats in Monza - hoewel waarschijnlijk zonder toeschouwers, dat bevestigde Angelo Sticchi Damiani.

Damiani, president van de Italiaanse autofederatie, zei tegen Sky Sport 24 in Italië: "We zijn ervan overtuigd dat onze Grand Prix er zal zijn, hoewel vrijwel zeker achter gesloten deuren. We begrijpen niet waarom nepnieuws over de race naar buiten kwam.”.

Formule 1-baas Liberty Media heeft maandag haar nieuwe kalenderplannen voor het huidige seizoen aangekondigd. Races in Europa staan op het programma in juli, augustus en begin september. Italië is echter een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis in Europa. Maar een annulering van de Grand Prix is nog niet aan de orde. "We weten niet wat er begin september zal gebeuren, maar we hopen dat deze noodsituatie voorbij zal zijn. We hopen op een wonder maar ondertussen bereiden we ons voor op een Grand Prix achter gesloten deuren."

Damiani vertelde het persbureau Ansa ook dat onderhandelingen over de financiering van de 'spookrace' eerst met Liberty Media moeten plaatsvinden. "Het zal duidelijk een opoffering voor ons zijn. Het is duidelijk dat we om vele, vele redenen geen belang hebben bij het organiseren van een Grand Prix zonder publiek. We zoeken dus een kwadratuur van de cirkel, aangezien het ontbrekende publiek een onderdeel is van de totale omzet. En dat is het probleem.”

De Formule 1 heeft verschillende scenario’s overwogen, maar een omgekeerde race op Monza zit er niet in. “Nee, de circuits hebben een rijrichting, met alle hekken, stoepranden en de structuur van het circuit daarvoor ontworpen.”