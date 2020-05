Daniil Kvyat onder druk: "Daar ben ik inmiddels aan gewend"

Scuderia Alpha Tauri-coureur Daniil Kvyat staat onder druk. Niet zozeer omdat de prestaties tegenvallen - dat kan immers niet omdat het racen stilligt - maar vanwege zijn leeftijd en zijn positie binnen het Formule 1-programma van Red Bull. De Rus debuteerde in 2014 in de koningsklasse van de autosport, maar zes jaar later zit hij nog altijd bij het opleidingsteam van Red Bull.

Althans, nog altijd is geen juiste omschrijving. Kvyat kreeg namelijk na zijn debuutseizoen gelijk de kans bij hoofdmacht Red Bull Racing, maar na dik een jaar raakte hij dat stoeltje kwijt aan Max Verstappen. En in 2018 zat de Rus noodgedwongen aan de zijlijn omdat er geen plek voor hem was bij beide Red Bull-teams. Kortom, hij keerde al twee keer terug naar Scuderia Toro Rosso/Alpha Tauri.

Kvyat is inmiddels 26 jaar en begint in 2020 aan zijn vierde volledige seizoen bij het opleidingsteam van Red Bull. Weinigen voor hem kregen zoveel kansen om zich te bewijzen. Zelf staat hij er niet bij stil of dit het jaar van de waarheid wordt. Dwingt Kvyat weer promotie naar een beter team af of is het Formule 1-avontuur na dit seizoen voorbij voor hem? "We kunnen er eindeloos over speculeren, maar ik ga gewoon mijn best doen voor Alpha Tauri", vertelde hij aan Gazzetta dello Sport.

"Natuurlijk wil iedere coureur in de beste auto rijden, maar de puzzelstukjes moeten allemaal op hun plaats vallen. Er staat sinds het begin in het opleidingsprogramma van Red Bull al druk op, daar ben ik inmiddels wel aan gewend. Je doet het goed of je bent kansloos. Dat brengt je soms aan het twijfelen, maar het hoort er gewoon bij. Ik ben blij dat ik onderdeel uit mag maken van het team. En ik weet dat ik enorm gegroeid ben als coureur sinds mijn debuut in 2014."