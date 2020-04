FIA verlengt verplichte 'shutdown-periode' naar 63 dagen

De fabrieken van de Formule 1-teams en motorleveranciers moeten nog langer dicht blijven, zo heeft de internationale autosportbond FIA besloten. De verplichte shutdown voor de renstallen gaat van 35 naar 63 dagen, meldt Auto Motor und Sport. Voor de motorleveranciers geldt nu een verplichte staking van alle activiteiten van 49 in plaats van 35 dagen.

De shutdown vindt normaal gesproken tijdens de zomerpauze in de maand augustus plaats, maar is nu naar voren gehaald om ruimte te creëren om later dit jaar uitgestelde Grands Prix in te halen. Vooralsnog laat de start van het Formule 1-seizoen 2020 nog altijd op zich wachten. De eerste negen races zijn reeds uitgesteld of geannuleerd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De FIA maakt nu echter ook uitzonderingen op de shutdown. Maximaal tien werknemers van een team mogen 50 dagen na de eerste dag dat de fabriek van die renstal gesloten was weer wat doen. Die verruiming is alleen bedoeld voor projecten met een lange opstarttijd en absoluut niet voor aerodynamische ontwikkeling.

Om in aanmerking te komen voor die uitzonderingsregel moeten de teams de namen van de betreffende werknemers doorgeven aan de FIA, evenals hun functie en het project waar ze aan gaan werken. Dezelfde regels gelden voor de motorleveranciers, al mogen zij 36 dagen na sluiting van de fabriek zoiets aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk tien dagen voor aanvang van het project bij de FIA binnen zijn.