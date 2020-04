McLaren haalt uit naar Ferrari vanwege halsstarrige houding

McLaren-baas Zak Brown heeft geen goed woord over voor de halsstarrige houding van Ferrari-teambaas Mattia Binotto in de discussie rondom de invoering van het budgetlimiet voor 2021. De teams voeren al een tijdje overleg over een lager budgetplafond dan de 175 miljoen dollar die momenteel nog in de reglementen voor volgend jaar staan. Ze worden het echter maar niet eens over de hoogte van het limiet.

Ferrari is daar een belangrijke oorzaak van. Mattia Binotto wil niet lager gaan dan 145 of 150 miljoen dollar en uitte in een interview met The Guardian een verkapt dreigement over de aanwezigheid van de Scuderia in de Formule 1, al is dat later door de Italiaanse renstal afgezwakt. Zak Brown snapt niets van die houding en verwerpt het optreden van Ferrari en Binotto. "Hun argumenten houden geen stand, spreken zichzelf tegen en geven de realiteit niet accuraat weer."

Brown vervolgde in een teleconference met onder meer RaceFans.net: "Mattia Binotto vraagt om tijd in de grootste crisis die deze wereld ooit heeft gezien. Ik weet gewoon niet wat ik daarop moet zeggen. Hele landen gaan op slot en industrieën liggen stil, en dan geen haast maken om belangrijke zaken te adresseren? Dat vind ik zwak leiderschap en een cruciale fout. Mattia verkeert nog in een ontkennende fase."

De McLaren-baas gaf in een eerder stadium al aan dat vier Formule 1-teams het gevaar lopen om te vallen in deze crisis. Weegt het lot van die renstallen op tegen een mogelijk vertrek van Ferrari uit de Formule 1 omdat het budgetlimiet te laag uitvalt? Brown: "Ik zou het vreselijk vinden als Ferrari ermee zou stoppen, maar onze sport zal ook dat wel overleven."